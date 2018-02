Neve: a San Marino, nel pomeriggio, strade completamente sgombre

Nevicata piuttosto intensa, nelle scorse ore, in Repubblica; ma ora la situazione è decisamente in via di normalizzazione

Nessun problema, nel pomeriggio, a San Marino; con le arterie principali – anche quelle delle zone alte, del Titano – completamente sgombre dalla coltre bianca, e perfettamente percorribili. Nelle ore centrali della giornata ha anche fatto capolino un timido sole. Più complicata la situazione in mattinata, quando la neve aveva già raggiunto i 15 centimetri, e continuavano le precipitazioni. Alcuni autocarri e mezzi pesanti, non adeguatamente attrezzati – provenienti perlopiù da fuori Territorio –, avevano provocato code ed intralci alla circolazione, intraversandosi ed impedendo inoltre il regolare dispiegarsi del servizio rottaneve: che contava su oltre 20 mezzi, tra autocarri e spargisale. Tutto ciò mentre la Polizia Civile era impegnata, con tutte le risorse a disposizione, nel controllo delle strade. Le situazioni più critiche si sono verificate a Cailungo, Valdragone, Borgo Maggiore e, a tratti, lungo la Sottomontana. Disagi poi risolti con il passare delle ore. L'invito, adesso, è di fare attenzione al ghiaccio, specie nelle ore notturne. Secondo Marco Biordi – di meteo.sm - nei prossimi giorni si tornerà gradualmente alla normalità, nonostante le temperature attorno allo zero, anche di giorno, fino a giovedì. Non è escluso qualche fiocco anche domani, in tarda mattinata o nel pomeriggio, ma senza accumulo.