Banco Farmaceutico: raccolta record per San Marino

Record della raccolta di farmaci a San Marino in occasione della giornata del Banco Farmaceutico. Sabato scorso sono state donate oltre 1300 confezioni di medicinali, 174 in più rispetto al 2017. Delle tre farmacie aderenti, Serravalle con i suoi 1174 farmaci raccolti, è risultata quinta nella classifica italiana per numero di donazioni. Risultati che dimostrano e confermano la generosità dei sammarinesi e l'attenzione dell'Iss alla causa.



