Meteo: freddo, ma niente neve

Dopo l'intensa nevicata di ieri mattina, tutto è tornato alla normalità sulle strade del Titano.

Già dal pomeriggio di ieri il lavoro dei mezzi spazzaneve aveva liberato tutte le arterie.

La paura era per possibili gelate dato il freddo, ma il pericolo è stato scongiurato grazie all'azione dei mezzi spargisale: questa mattina strade pulite e senza ghiaccio.

Resta in ogni caso da mantenere alta l'attenzione alla guida e soprattutto a piedi perchè gli accumuli di neve a bordo strada potrebbero essere insidiosi soprattutto per i pedoni.

Secondo Marco Biordi – di meteo.sm - nei prossimi giorni si tornerà gradualmente alla normalità, nonostante le temperature attorno allo zero, anche di giorno, fino a giovedì. Non è escluso qualche fiocco anche oggi, ma senza accumulo.