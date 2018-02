15 febbraio 2005: nasce Youtube

13 anni fa nasceva il sito di condivisione video Youtube. Grazie a Chad Hurley (amministratore delegato), Jawed Karim (consigliere) e Steve Chen (direttore tecnico), tre ragazzi che in passato avevano lavorato per PayPal.

Il primo video caricato su YouTube è stato Me at the zoo (Io allo zoo), pubblicato da Jawed Karim, alle 20:27 del 23 aprile 2005. Il filmato ha una durata di 18 secondi ed è stato girato di fronte alla gabbia degli elefanti dello Zoo di San Diego, in California. Secondo Alexa, è il secondo sito web più visitato al mondo, alle spalle solamente di Google.