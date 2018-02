16 febbraio 1979: tanti auguri Valentino Rossi!

Il Dottore festeggia quest’oggi il suo trentanovesimo compleanno. Raccontare la vita e i successi - nove i titoli mondiali conquistati - di Valentino Rossi ci pare superfluo. Meglio allora andare a cercare quelle curiosità che magari solo i fan più sfegatati potrebbero già conoscere.



- Valentino non si è mai separato dal suo numero portafortuna: il famoso 46, scelto anche da papà Graziano proprio nel 1979, anno di nascita di Valentino



- Capace di attraversare con successo cambi di cilindrata e regolamento, Rossi è l’unico pilota ad aver vinto nel motomondiale in quattro categorie differenti: 125cc (1997), 250cc (1999), 500cc (2001), MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009)



- Valentino Rossi è l’unico pilota della storia ad aver vinto cinque gare consecutive con due marche differenti di moto. La storica vittoria del 2004 in Sudafrica al debutto con Yamaha ne ha fatto il primo pilota della storia ad aver chiuso e iniziato una stagione vincendo con moto di costruttori diversi



- Fino allo sfortunato Mugello 2010, primo grande infortunio della sua carriera, il Dottore è stato un autentico campione di presenze e costanza nel motomondiale: suo il record di 228 gare disputate consecutivamente



Per questi e tanti altri motivi, Valentino rimane uno degli sportivi più amati di sempre dagli italiani.