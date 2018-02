Stop ai sondaggi elettorali: ultime rilevazioni dicono centrodestra sempre più vicino al 40%

Il leader più credibile però è Gentiloni. Competizione serrata tra Pd e M5S per diventare il primo partito

L'Autorità garante per le Comunicazioni dalla mezzanotte vieta la pubblicazione dei sondaggi elettorali. Sondaggisti comunque concordi finora nel ritenere la coalizione di centrodestra la più accreditata alla vittoria finale del 4 marzo.



Non è più tempo di sondaggi, pubblici almeno: l'Agcom li vieta nei 15 giorni antecedenti il voto politico. Sondaggisti dunque scatenati nelle ultime ore, e se l'ipotesi che va per la maggiore è che non ci sarà proprio una maggioranza, è anche vero che l'unica coalizione che può raggiungerla è quella del centrodestra.

Secondo le ultime simulazioni c'è una competizione serrata tra Pd e M5S per diventare primo partito in termini di seggi alla Camera, ma dipende da alcuni fattori, non ultimo il risultato di +Europa della Bonino, data in aumento, mentre si registra un calo per Liberi e Uguali, tra il 4 e 5%.

E per quanto riguarda i leader?

Si stima comunque ancora un 30-34% di elettori indecisi. Nel 2013 il 5% di questi decise addirittura in cabina elettorale.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Lorenzo Pregliasco sondaggista di Quorum/YouTrend