La birra in mostra: spazio a frutta e tante altre novità



Una manifestazione dal sapore internazionale con 100 buyers, provenienti da 18 Paesi.

E' tempo di brindare.

Anche se non ci sono feste imminenti, in alto i calici perchè è partita la Beer Attraction.

Birre champagne, birre alla pasta, prodotte con il mosto, acini d'uva, birre a bassa fermentazione, a chilometro zero, birre per celiaci. C'è da perdersi.

Dalle piante alla produzione.

Attraversando gli stand la birra prende via via forma e si comincia ad assaggiare.

Si sorseggia tradizione e cultura regionale.

A partire dalle birre che profumano di Sardegna.

Pizzica, taranta e beggia. Non sono solo tipiche danze pugliesi, ma 3 birre che arrivano dal cuore del Salento.

Birre italiane sì, ma non solo.

Ma il 2018 è l'anno delle birre a base di frutta.

Fruttate o meno fino a martedì spazio a degustazioni, abbinate anche ad una ricca sezione food.



Silvia Sacchi