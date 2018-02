Meteo: ci aspetta una settimana di neve

5 giorni di neve per la Repubblica, secondo le previsioni del tempo. Domani ci sveglieremo con una pioggia battente che diventerà neve nel pomeriggio. Neve abbondante anche lunedì e giovedì prossimi mentre, negli altri giorni le precipitazioni – sempre nevose – saranno deboli. Aria più fredda tornerà ad affluire in Val Padana e sul medio e alto Adriatico dove, anticipano gli esperti, soffieranno venti tesi di Bora. Responsabile di questo colpo di coda dell'inverno, con neve anche in pianura e temperature gelide è il cosiddetto “start warming”, ovvero il riscaldamento anomalo della stratosfera che condiziona molti dei movimenti atmosferici. L’Anticiclone si sposterà dal Mediterraneo verso l’Atlantico favorendo la discesa di aria gelida dall’Artico. Inoltre un centro di bassa pressione si formerà sul mar Ligure portando maltempo su buona parte dell'Italia. Il generale inverno, dicono le previsioni, ci terrà compagnia fino all'inizio di marzo. Poi l'aria primaverile cercherà di farsi strada anche se, ma qui si gioca davvero troppo in anticipo, per gli esperti marzo sarà come sempre variabile ma più freddo del solito.



Sonia Tura