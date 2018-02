Ancora neve a San Marino: imbiancate le aree più alte, situazione non critica

Torna la neve a San Marino. Il maltempo era stato annunciato ma questa mattina i primi fiocchi sono scesi con anticipo rispetto alle previsioni imbiancando le zone più alte del monte Titano.



I mezzi spazzaneve sono usciti per pulire le strade, anche se non si sono registrate situazioni critiche. Le aree più coperte sono state quelle in Città e lungo la Sottomontana. Il personale del servizio rotta neve restano, comunque, in costante allerta visti i bollettini meteo che prevedono neve anche per la nuova settimana.



Al momento, per San Marino, si parla di precipitazioni nevose alternate a momenti di calma con cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso. La Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per criticità idrogeologica-idraulica valido per tutta la giornata di domani.





mt