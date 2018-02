Tensioni Israele-Iran, Netanyahu: "Minaccia per il nostro mondo"

Tensioni tra Israele e Iran dopo le dichiarazioni del premier Benyamin Netanyahu che ha accusato lo Stato iraniano di voler distruggere Israele. Netanyahu durante la Conferenza sulla sicurezza a Monaco ha mostrato un frammento di drone iraniano abbattuto giorni fa dall'aviazione israeliana. Il velivolo sarebbe entrato nel territorio dello Stato ebraico. L'Iran è la "maggiore minaccia per il nostro mondo", ha aggiunto, esprimendo poi preoccupazioni per le ripercussioni dell'accordo sul nucleare. La risposta non si è fatta attendere, con il ministro degli Esteri dell'Iran, Mohammed Javad Zarif, che ha definito il primo ministro israeliano come un "fumettista da circo", come riportano i media internazionali citati dall'Ansa.