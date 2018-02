Centri estivi: dal 18 giugno al 31 agosto iniziative per i bimbi dai 3 agli 11 anni

A guardare il cielo e la promessa di neve l'estate appare più che mai lontana. Molti genitori, però, stanno già pensando a come organizzarsi per i periodi più caldi. La Segreteria all'Istruzione sta programmando le attività dei centri estivi per gli alunni dell’Infanzia, elementari e Medie. Verranno attivati dal 18 giugno al 31 agosto.

Ai bambini dai 3 agli 11 anni saranno proposti giochi e laboratori su temi tratti dal libro “Per te vorrei…”. In un percorso a più tappe, gli animatori coinvolgeranno i bambini in attività formative, finalizzate al riconoscimento delle proprie potenzialità e nella scoperta di valori che aiutano a stare bene insieme. Libri, divertimento, amicizia e anche musica.

I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare potranno infatti partecipare dal 18 giugno al 13 luglio a “Let’s Music”, con gli insegnanti dell’Istituto Musicale Sammarinese.

Gli alunni delle scuole elementari e medie potranno iscriversi al Summer Camp, affidato dal Dipartimento all’Istruzione alla British School, istituto con lunga esperienza nell’insegnamento della lingua inglese e dell’intrattenimento. Il campus sarà condotto da insegnanti di madre lingua qualificati. Prossimamente verranno comunicati ulteriori dettagli, comprese le date di apertura delle iscrizioni.