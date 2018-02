Meteo: solo pioggia sul Titano. Previsioni in lieve miglioramento

La neve che doveva cadere copiosamente nella notte su San Marino si è trasformata in pioggia. Già dal pomeriggio di ieri la situazione meteo si era stabilizzata: strade pulite e nessun problema per la viabilità dunque. Le previsioni per i prossimi giorni sono in leggero miglioramento.

Al momento, per San Marino, si parla di precipitazioni nevose alternate a momenti di calma con cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso. La Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per criticità idrogeologica-idraulica valido per tutta la giornata di oggi.