Neve tra mercoledì e giovedì: la previsione del Ten.Colonnello Mocio dell'Aeronautica Militare

Ieri e oggi a San Marino, sul fronte meteo, è andata meglio del previsto. Ma cosa dobbiamo attenderci nei prossimi giorni? L'abbiamo chiesto al Tenente Colonnello Daniele Mocio, dell'Aeronautica Militare Italiana.

“Pioggia mista a neve, per quanto riguarda domani, nella seconda parte della giornata. Poi l'abbassamento delle temperature sarà più deciso, con nevicate dalla seconda parte di mercoledì e gran parte della giornata di giovedì. Anche a quote di bassa collina – 200/300 metri - soprattutto nella giornata di giovedì. Questa avvezione di aria più fredda arriva dalla Russia e scende attraverso i Balcani. Poi è chiaro che la Repubblica di San Marino, essendo esposta alle correnti da est che in genere portano la neve, potrà risentirne. Ci si attende dunque un'ultima parte di Febbraio caratterizzata dal freddo.”

Dunque, come afferma il Tenente Colonnello Mocio, la finestra di tempo più critica, per il rischio neve a San Marino, sarà tra la seconda parte di mercoledì e giovedì prossimi. Poi il rischio neve permane, ad intermittenza, fino a sabato. In ogni caso, le temperature, nei prossimi giorni, fino a fine mese, tenderanno ad essere rigide. Nel fine settimana dominerà il freddo e il cielo sarà coperto, ma per brevi intervalli potrebbe fare capolino anche il sole. Andare oltre, ci ha detto il tenente colonnello Mocio, non è possibile con le previsioni. Si può parlare solo di probabili tendenze e allo stato attuale la probabilità di un marzo piovoso supera il 50%.



