San Marino. In ospedale con gli animali, presto la nuova proposta dell'Apas



In Consiglio arriverà a breve in seconda lettura il progetto di legge per l'obbligo di soccorso stradale degli animali in caso d'incidente, ma l'Associazione Protezione Animali sta già elaborando una nuova proposta sulla possibilità di far accedere gli animali da compagnia nelle strutture sanitarie di San Marino.



Nel video l'intervista a Emanuela Stolfi, Presidente Apas,