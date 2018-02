Protezione Civile S.Marino: diramata l'allerta neve per domani

Attesa intensificazione del fenomeno in serata, fino a quota 200 metri

La Protezione Civile di San Marino ha diffuso un'allerta meteo per “criticità idrogeologica e neve” nella giornata di domani. Il codice dell'allerta è di colore giallo. Previste deboli nevicate che interesseranno i rilievi - soprattutto la parte di crinale - con quota neve attorno ai 500 metri. Dalla sera le precipitazioni si intensificheranno e le nevicate arriveranno a quote attorno ai 200 metri con accumuli previsti di 10-20 cm, sulle zone collinari. Sul crinale i quantitativi saranno compresi tra i 20 e 30 cm.

Le precipitazioni proseguiranno anche nella prima parte della giornata di giovedì 22 febbraio con nevicate su tutte le aree montane e collinari fino a quote di 200 m. Nella seconda parte della giornata le precipitazioni diventeranno progressivamente a carattere di pioggia sulla Romagna, fino a 800 m circa.