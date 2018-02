Rimini: il ministro Galletti visita i cantieri del Psbo. Forse in arrivo 16,8 milioni

Galletti l'ha definita un'opera tra le "più importanti in Italia".

Sono in una fase avanzata i lavori al Psbo, il progetto da 154 milioni di euro che, in base ai piani, consentirà a Rimini di risolvere il problema degli scarichi a mare. Oggi il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ha visitato i cantieri di piazzale Kennedy, punto simbolico dell'opera di ingegneria.



Si tratta di “una delle più importanti in Italia e forse in Europa", ha affermato Galletti che ha definito quello riminese un "progetto pilota". Il Psbo prevede, tra le altre strutture, una vasca da 40mila metri cubi per raccogliere i liquami, soprattutto durante le piogge, e canalizzarli verso gli impianti di depurazione. Le eccedenze saranno scaricate in acqua a un chilometro dalla costa per evitare la chiusura della balneazione.



Durante il suo discorso, il ministro Galletti ha fatto riferimento al denaro per costruire le opere pubbliche. Le risorse si trovano, spiega, ma bisogna trasformare i soldi in cantieri.



“Quello che sembrava impossibile si sta realizzando”, ha commentato il sindaco, Andrea Gnassi, che ha anticipato il possibile arrivo di 16,8 milioni di euro per aumentare la sicurezza idraulica del territorio.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Massimo Vienna (responsabile Psbo Direzione Ingegneria Heratech), a Gian Luca Galletti (ministro dell'Ambiente) e ad Andrea Gnassi (sindaco di Rimini)