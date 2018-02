Dalla Protezione Civile, allerta meteo per neve

Diffusa un'allerta meteo da parte della protezione civile sammarinese per la giornata di oggi: si parla di allerta gialla per “criticità idrogeologica e neve”. Le nevicate sono previste deboli con quota neve attorno ai 500 metri e con intensificazione dalla sera con accumuli previsti di 10-20 cm.

Secondo le previsione le precipitazioni proseguiranno anche nella prima parte della giornata di domani, giovedì 22 febbraio, per poi trasformarsi progressivamente in pioggia.