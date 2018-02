GRETA: oggi gli incontri tecnici, domani quelli politici

In corso la visita a S.Marino dell'organismo del Consiglio d'Europa sulla tratta degli esseri umani. Ieri la visita in un centro antiviolenza convenzionato

In corso la visita periodica a San Marino del Gruppo d’esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.



Nell'Europa del XXI secolo esistono ancora problemi legati al rischo di “tratta di esseri umani”. Ed e' proprio per questa ragione che il Greta – un gruppo di esperti indipendenti, facenti capo al Consiglio d'Europa – monitora periodicamente le realtà dei singoli paesi aderenti. Per San Marino è la seconda volta. La prima è stata nel 2014. La delegazione europea oggi ha tenuto sei incontri a Palazzo Begni con diverse espressioni della pubblica amministrazione e dell'apparato istituzionale, comprese le forze dell'ordine e la magistratura. Incontri di natura prettamente tecnica, mentre domani sono in calendario quelli di natura politica con membri di governo e delle commissioni. Ieri, invece, gli esperti del Greta si sono confrontati con le espressioni della società civile ed hanno anche compiuto una visita in un centro per le vittime di violenza, convenzionato con San Marino. In base all'esito di questionari precedentemente inviati e agli incontri di questi giorni gli esperti redigeranno una bozza di Rapporto che alla fine del 2018 verrà adottato nella sua versione finale.



l.s.