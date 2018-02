Da questa mattina anche su Sky Rtv in HD

Sul canale 520 di Sky, da questa mattina alle 6am, Rtv trasmette in HD in tutta Europa e nel bacino del Mediterraneo, coprendo anche i paesi nordafricani e mediorientali. Si conclude cosi un percorso avviato due anni fa per garantire anche sul satellite, oltre che sul canale 573 del DTT, la migliore qualità tecnica di trasmissione e ricezione. Nei prossimi giorni l'alta definizione arriverà anche sul canale 73 di TVSAT.