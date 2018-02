La Reggenza visita gli asili nido

6 i servizi socio-educativi privati accreditati a ricevere la visita dei capitani reggenti: 5 spazi bambino Mary Poppins, Il Ponte di Stelle, Tana libera tutti, Uno due tre stella, Il Maggiolino e l'asilo nido Il Bosco Incantato.

Un sorriso per la foto con la reggenza.

Canzoni, brevi scenette, sorrisi, regali e pianti nella mattinata di visita dei Capitani Reggenti ai bambini ed educatori degli asili nido.

In ogni struttura ad accogliere i Capi di Stato e il Segretario Podeschi la quotidianità dei piccoli, con il loro ascolto di fiabe, le attività di gioco e i loro momenti canori.

A ricordo della giornata dai bimbi del Maggiolino è stato consegnato a Matteo Fiorini e a Enrico Carattoni un cartellone con le loro piccole impronte.

Due quadri con le tre torri di San Marino realizzati con la tecnica dello stencil dai bambini di Tana Libera Tutti e due cartoncini su cui i piccoli del Ponte di stelle hanno creato alberi con cotone e tempere.

Hanno indossato una maglietta con raffigurata la bandiera della repubblica, i 13 bambini del Bosco Incantato, che hanno poi simpaticamente regalato la baby t-shirt ai Capi di Stato.

Alcuni bambini si sono poi avvicinati per dare loro uno sportivo “cinque”.

Mentre mani come petali di un fiore il dono dei 9 bimbi di Mary Poppins con al centro una frase dell'educatrice Maria Montessori.

“In quasi tutte le strutture si sono commossi – spiega la coordinatrice pedagogica della scuola dell'infanzia Cristina Bianchi - perché questo per loro è stato un grande riconoscimento”.



Silvia Sacchi