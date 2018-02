Usa: da Trump mini stretta sulle armi d'assalto

Donald Trump vara una prima mini-stretta sulle armi da fuoco, annunciando di aver firmato una direttiva volta a vietare i cosiddetti 'potenziatori' dei fucili. "Ora impegno bipartisan per rafforzare controlli" ha affermato in un tweet. Il Congresso della Florida, controllato dai repubblicani, ha respinto però nelle stesse ore una mozione per mettere al bando le armi d'assalto, nonostante le proteste di decine di studenti tra cui alcuni degli scampati alla recente sparatoria del liceo di Parkland.

Intanto la polizia ha arrestato in Florida un 18enne che aveva postato su Snapchat un video con un fucile e la scritta "Non andare a scuola". In casa aveva un arsenale.