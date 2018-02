Amnesty sulla campagna elettorale: “Messaggi d'odio e razzisti, il 50% dalla Lega”

Presentato il rapporto sui diritti umani. Preoccupa anche la situazione italiana

La campagna elettorale finisce nel mirino di Amnesty International che alla presentazione del rapporto annuale accusa determinati partiti di portare avanti vere e proprie campagne d'odio.



Il rapporto riguarda 159 Paesi e fornisce un'analisi completa sulla situazione dei diritti umani. Nel 2017 secondo Amnesty il mondo sta raccogliendo i terribili frutti della retorica, intrisa d'odio, che minaccia di normalizzare massicce discriminazioni ai danni dei gruppi marginalizzati. E anche l'Italia non ne è esente, come dimostra il caso Macerata.

E proprio in occasione della campagna elettorale italiana, Amnesty sta monitorando 1400 candidati, registrando le loro dichiarazioni d'odio, razziste e discriminatorie verso gruppi disagiati e vulnerabili.

I primi risultati di questo monitoraggio dicono che il 50% di queste dichiarazioni è da attribuire a candidati della Lega, il 27% a Fratelli d'Italia, il 18% a Forza Italia. Il 79% ha come bersaglio la migrazione, seguita dalla islamofobia, ma un 4% veicola discriminazioni di genere, soprattutto, ancora, contro le donne.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Gianni Rufini direttore generale Amnesty Italia