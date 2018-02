Consulta per la Partecipazione dell'Utenza: bando per la nomina dei membri

Dalla segreteria agli interni un bando pubblico per la nomina a membro della Consulta per la Partecipazione dell'Utenza. L'organismo è stato istituito di recente per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e residenti in un rapporto di stretta collaborazione con l'Amministrazione. E' presieduto dal segretario con delega alla Funzione Pubblica, ed è composto da 2 rappresentanti designati dalle Associazioni dei Consumatori, 2 dalle Associazioni Datoriali, 1 dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, oltre a 3 cittadini. La partecipazione al bando è aperta a tutti i cittadini e residenti iscritti alle liste elettorali o residenti da almeno 3 anni. Le informazioni sul bando e il modulo da compilare per la dichiarazione di disponibilità alla partecipazione sono disponibili sul sito della segreteria agli Interni