Incontri della Camera di Commercio con i cinque prossimi ambasciatori

Un'occasione per presentare il sistema paese, quella dell'incontro periodico della Camera di Commercio con i nuovi 5 ambasciatori, provenienti dalla Repubblica Domenicana, Francia, Croazia, Serbia e Repubblica Araba di Egitto, che domani presenteranno le Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti.

Illustrare le peculiarità di San Marino e riferire agli ambasciatori richieste o problematiche da risolvere delle imprese locali che collaborano con questi paesi i principali obiettivi del Direttore Massimo Ghiotti, che ha poi spiegato: “sarà un'opportunità anche per richiedere una eventuale collaborazione per promuovere la Repubblica nei rispettivi paesi e poter attirare nuovi investitori sul Titano".