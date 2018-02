San Marino ha cinque nuovi ambasciatori

Sono cinque i nuovi Ambasciatori accreditati a San Marino e presentati dal Segretario Renzi in rappresentanza dei Paesi con cui San Marino intrattiene relazioni ufficiali a livello diplomatico.

Lettere Credenziali per i nuovi ambasciatori accreditati.

A salire per prima sul Titano in qualità di accreditato, la Plenipotenziaria della Repubblica Domenicana, Alba María Cabral-Peña Gómez. A dimostrazione della volontà di instaurare un dialogo anche con Nazioni così diverse in quanto a storia e cultura il recente avvio delle relazioni al più alto livello fra San Marino e il Paese caraibico e l'istituzione di un Consolato Onorario di San Marino nella capitale Santo Domingo.

È la difficoltà di un Paese quotidianamente impegnato a difendere un proprio equilibrio, interno e mondiale quello che sottolinea l'Alto Dirigente diplomatico della Repubblica Araba d'Egitto Hisham Mohamed Moustafa Badr e che non ha lasciato indifferenti Stati da sempre impegnati nella difesa dei valori democratici come San Marino.

La Francia ha scelto Christian Masset come Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario. Ed è stato proprio l'incontro con il diplomatico a ricordare l'unione con il paese a cui è tradizionalmente legato il Titano.

Jasen Mesić è stato invece designato quale Rappresentante al più alto grado diplomatico della Croazia, terra che ha dato i natali al Santo Fondatore Marino. Quest’anno ricorre proprio il 50esimo anniversario del gemellaggio fra le due Capitali, per il quale sono già in programma iniziative comuni.

Mentre con la Serbia si punterà a rafforzare il rapporto bilaterale tramite il perfezionamento di importanti accordi, per i quali le rispettive amministrazioni tecniche stanno già lavorando. Se ne è parlato nell'incontro con Goran Aleksic, nominato quale massimo Rappresentante dell’attività diplomatica del Paese balcanico sul Titano.

Proprio per questo è necessario attivare una più stretta sinergia a livello culturale da svilupparsi con eventi per lavorare anche alla costruzione di una cultura che promuova il dialogo quale strumento primario nella prevenzione di tensioni che possano sfociare in conflitti. E San Marino, con la sua tradizione di Stato votato alla pace, può costituire un modello esemplare.



Silvia Sacchi