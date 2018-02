La biodiversità e le risorse del Mare Adriatico

Valorizzazione delle risorse ambientali e pianificazione turistica al centro dell'evento formativo di ieri mattina al Centro Ricerche Marine di Cesenatico, organizzato da Unioncamere Emilia Romagna e Apt Servizi

La biodiversità del mare e delle zone umide può diventare una risorsa per la promozione e la comunicazione turistica.

Tra cavallucci marini e delfini, l'airone cinerino e il falco di palude, la formica leone e lo scarabeo stercorario e tra lagune e aree protette: la straordinaria biodiversità dell’Adriatico nord occidentale e delle zone umide rappresenta anche una forte motivazione turistica che da qualche anno entra nelle pianificazioni di pacchetti vacanza.

Il mare diventa quindi una grande risorsa anche per l'economia del turismo, attività che, nei 110 km che vanno dalle Valli Comacchio alle spiagge di Cattolica, offre centinaia di migliaia di posti di lavoro in questo settore e che registra un indotto miliardario.



Nel video le interviste al Presidente Centro ricerche Marine di Cesenatico Attilio Rinaldi, la Presidente APT Servizi Liviana Zanetti e Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna Claudio Pasini



Silvia Sacchi