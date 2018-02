Crimine farmaceutico in aumento, serve contrastare frodi e contraffazioni

La Presidente della Società Italiana di Tossicologia, Patrizia Hrelia, ne parla con il Comitato Sammarinese di Bioetica

Il crimine farmaceutico ha assunto, nel mondo, proporzioni imponenti. Il mercato su internet è quello più a rischio, eppure milioni di persone, in Italia, acquistano farmaci in rete, correndo anche seri rischi per la loro salute. Ne ha parlato con i componenti del Comitato Sammarinese di Bioetica, la Presidente della Società Italiana di Tossicologia, Patrizia Hrelia, invitando a vigilare attentamente per contrastare frodi e contraffazioni.