San Marino a tutela della disabilità: 10 anni di Convenzione Onu

Sono trascorsi 10 anni dalla ratifica della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite. La Segreteria di Stato ricorda questo importante traguardo

Un passo in avanti verso la costruzione di una società aperta, integrata e accogliente per tutti.

San Marino è stato uno dei primi paesi a fare propri gli enunciati della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità.

E l'occasione del decennale dalla ratifica del trattato ricorda l'impegno di San Marino nel garantire i diritti di uguaglianza di tutti i cittadini con disabilità.

Con i suoi 50 articoli oltre a sostenere la cultura dell’inclusione sociale, riconosce il ruolo strategico della fruibilità di ambienti, servizi, mobilità, comunicazione e tecnologie digitali.

La Legge quadro del 2015 per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità inoltre istituisce la Commisione Sammarinese per l’attuazione dei disposti e dei principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite e con la sua ratifica e la sua attuazione San Marino assume un impegno ufficiale.

Sono stati anni di confronto tra diritto e società e tra istituzioni e associazioni che si battono per la dignità delle persone con disabilità.

"La convenzione è uno strumento efficace per superare gli ostacoli che le persone disabili sono costrette ad affrontare quotidianamente – si legge in una nota della Segreteria di Stato per la Sanità - e oggi, dopo 10 anni, è un momento storico per continuare a lavorare insieme e concretizzare la tutela dei diritti umani per tutte le persone, creando una società che salvaguardi i bisogni di ogni individuo".



Silvia Sacchi