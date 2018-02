Ucraina: continuano i combattimenti nel Donbass

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

I terroristi hanno sparato su un trasporto di dottori in un'area di combattimento nell'est dell'Ucraina. Un'infermiera della compagnia medica della decima brigata d'assalto da montagna, Sabina Halytska, è morta dopo che un missile anticarro ha colpito un blindato con a bordo medici. I militari hanno precisato che Sabina Halitska è stata uccisa mentre portava medicinali ai civili. Questa settimana un nuovo convoglio umanitario dalla Russia, è arrivato a Luhansk. La Missione OSCE ha affermato che i combattenti filo-russi, a Luhansk, non hanno consentito agli osservatori di identificare le placche di registrazione di 10 camion bianchi dei russi. Il Ministro agli affari esteri ucraino ha pubblicato una forte protesta contro le elezioni presidenziali nel territorio occupato di Crimea, previste per il 18 marzo. Inoltre si è opposto ad ogni tentativo di organizzare elezioni nei territori occupati del Donbass. “Non possono tenersi elezioni nella missione diplomatica della Federazione Russa, in territorio ucraino, senza il soddisfacimento delle prime due condizioni”, ha affermato. Durante le Olimpiadi Invernali 2018 in Corea del Sud, l'atleta di freestyle Alexander Abramenko ha vinto la medaglia d'oro nello sci acrobatico, ed è diventato il primo uomo a vincere l'oro per l'Ucraina indipendente nelle Olimpiadi Invernali. Il salto vincitore è stato chiamato “back full-full-double full”. Interessante il fatto che l'atleta abbia vinto con sci realizzati in Ucraina. Attualmente l'Ucraina è in 18esima posizione, davanti – in particolare – a Cina e Australia.