Maltempo, allerta Protezione Civile Emilia Romagna. Scuole chiuse in diversi comuni

A Rimini attivo il piano neve che prevede la presenza di 33 mezzi spazzaneve che saranno operativi sia nella zona urbana sia nella zona a monte della statale. Circa 400 le tonnellate di sale in dotazione. Il Prefetto Gabriella Tramonti ha disposto dalle 22 di oggi lo stop di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate su tutto il sistema viario provinciale, fino ad emergenza cessata. Divieto in vigore anche a Ravenna Bologna, Modena, Ferrara.

Anche nel circondario il meteo prevede, a partire dalla notte, un eccezionale calo termico per 24/48 ore con gelate notturne. In Alta Valmarecchia predisposta le chiusura della scuola anche per domani, cosi come nei comuni di Torriana e Verucchio.

Forte ancora e l’emergenza legata alla condizione delle strade in tutta la provincia, dove l'abbondante pioggia dei giorni scorsi ha scavato buche profonde. Anche sulla riviera al calo termico si accompagneranno nella giornata di domani nevicate sui rilievi e gelate diffuse sulla costa, con valori minimi che oscilleranno dai – 3 ai -10.