Maltempo, ancora neve e temperature sotto lo zero sul Titano. Scuole regolarmente aperte

Già dalle prime ore di stamani, sono in atto precipitazioni nevose diffuse a San Marino, in particolare nella parte alta del monte, da Cailungo in su. Le condizioni non hanno determinato difficoltà di circolazione. A San Marino le strade sono transitabili, se ben attrezzati. Il maltempo continuerà anche domani, anche se gli accumuli non supereranno secondo le previsioni i 20 centimetri. Temperature in picchiata, nel pomeriggio sono scese a -5 in Città ed il giaccio ha iniziato a fare presa. Per contrastarne le conseguenze, in azione in Repubblica mezzi spargisale.

In merito alle richieste di informazioni circa l'eventuale chiusura delle scuole a causa della neve, la Protezione Civile specifica che il Piano Neve prevede questa evenienza se gli enti preposti lo ritengano necessario. "Le scuole da noi saranno regolarmente aperte" - ha dichiarato il Segretario di Stato all'istruzione Podeschi da noi contattato.