27 febbraio 2006: per paura dell'aviaria i corvi della Torre di Londra vengono rinchiusi dopo mille anni

Nel timore che possano contrarre l'influenza aviaria i sei corvi della Torre di Londra vengono chiusi in gabbia. Il singolare provvedimento che mai si era reso necessario in più di mille anni è motivato dalla leggenda secondo cui alla sparizione dei volatili dalla Torre seguirebbe la caduta della monarchia britannica. Fu per questa ragione che re Carlo II istituì nel XVII secolo il ciambellano dei corvi che ha il compito di tagliargli le penne remiganti per impedirgli di volare via. Altro compito del "ravenmaster" è nutrirli con uno speciale mangime a base di carne di pollo e conigli e biscotti bagnati nel sangue.