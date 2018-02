28 febbraio 2002: addio alla Lira

Il 28 febbraio 2002 fu l’ultimo giorno di circolazione della lira: dal 1 marzo 2002 ogni pagamento verrà effettuato esclusivamente in Euro, la Lira cesserà definitivamente di avere corso legale. Tutti i prezzi saranno riportati solo in Euro. Ma per 10 anni, dunque fino al 2012, è stato possibile cambiare le vecchie banconote presso le filiali della Banca d’Italia.



L’euro, ovvero la valuta comune degli stati membri dell’Unione Europea, fu introdotto per la prima volta nel 1999 come unità di conto virtuale. La sua comparsa “concreta”, sotto forma di denaro contante, avvenne per la prima volta nel 2002, in dodici degli allora quindici stati dell’Unione. Negli anni successivi la valuta è stata progressivamente adottata da altri stati membri. Il 1° gennaio 2002 iniziarono a circolare monete e banconote in euro, fino al 1° marzo 2002. L’euro è uno dei risultato del Trattato di Maastricht, del 7 febbraio 1992, con cui è nata la stessa Unione Europea, sulla base della vecchia CEE (Comunità Economica Europea).