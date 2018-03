La bellezza della neve nei parchi di divertimento

I delfini di Oltremare sorpresi dal Burian; le lontre dell'Acquario di Cattolica scoprono la neve



Anche i Parchi del gruppo Costa Edutainment della Riviera romagnola sono stati “investiti” dal Burian in questi giorni.

Ad Aquafan, in attesa dell’apertura di giugno, alcuni temerari si sono divertiti a scendere, come surfisti, lungo il Surfin Hill grazie a teli di plastica.

I delfini di Oltremare invece si trastullano tra fiocchi e palle di neve, sotto gli occhi divertiti degli addestratori che si prendono cura di loro ogni giorno.

Mentre le lontre dell’Acquario di Cattolica accolgono con curiosità l’insolito regalo di un mucchio di neve, portato dai biologi: lo annusano, lo assaggiano e ci giocano.

Nel video le immagini dei "surfisti" ad Aquafan; i delfini sorpresi dal Burian e le lontre che giocano con la neve.