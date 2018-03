Linee aeree telecom: protocollo operativo per interramento di tutti i cavi del Centro storico

Cavi telefonici sulle facciate degli edifici: non è un bello spettacolo per un paese a vocazione turistica e patrimonio mondiale dell'Unesco. Lo sanno bene i cittadini, lo sa anche la politica che ha approvato l'istanza per rendere nuovamente fruibili le decorazioni e i simboli sul muro esterno della Chiesa di San Francesco. L'AASS sta ultimando i lavori mentre Telecom sta espletando verifiche tecniche e operative. Il problema dei cavi aerei non riguarda però solo il santuario del 1.300 ma anche altro edifici e zone di Città come Contrada Omerelli. Dopo aver riferito in Commissione Interni, Marco Podeschi passa alle vie di fatto. Ha stabilito con i tecnici dell' AASS, Telecom San Marino e Telecom Italia un protocollo operativo per estendere il piano di interramento a tutte le linee telefoniche appese alle facciate del Centro storico o collegate a cavi.

E' un tema di cui si discute da anni, oggi si intravede una soluzione. I cavi verranno interrati quando l'Azienda sarà impegnata in lavori di scavo. Un intervento sistematico secondo una prassi da estendere a tutto il centro storico. I cavi non sono piacevoli da vedere ma non c'è solo l'aspetto estetico. Podeschi ricorda che la questione è anche funzionale dato che sottoterra i cavi sono più protetti.



MF