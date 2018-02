Maltempo: revoca stop tir tratto bolognese e riminese della A14

Con provvedimento sottoscritto nelle prime ore del mattino il Prefetto di Rimini ha revocato “con effetto immediato” il divieto di circolazione per i veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sull’autostrada A14 – per il tratto di competenza - in entrambe le direzioni e sulle strade statali della provincia di Rimini.

In tali tratti viari potranno transitare anche i trasporti effettuati con veicoli eccezionali. Permane, invece, il divieto dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate sulle strade provinciali, salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio in relazione all’evolversi della situazione".

Anche la Prefettura di Bologna ha diramato un comunicato nel quale comunica che con il "miglioramento delle condizioni meteo nella Romagna e nelle Marche, è stato revocato il provvedimento con cui nella giornata di ieri è stato disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali sul tratto bolognese della A14 direzione sud e sulla Strada Statale 9 'Via Emilia' da Bologna San Lazzaro a Imola".

Ancora disagi invece per la circolazione dei treni: Trenitalia garantisce l'80% dei convogli ad alta velocità, mentre l'offerta del trasporto ferroviario regionale nel Lazio passa al 70%.