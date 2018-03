Radio 3 Rai si collega con Radio Tutti San Marino nel corso dell'evento Disability Day

L'# è sieditineinostripanni ed ha riunito in Piazza di Spagna a Roma chiunque volesse sperimentare l’utilizzo di carrozzine elettriche e manuali per comprendere il peso delle barriere architettoniche nella quotidianità. L'evento, seguito da Radio 3 Rai, ha collegato il programma “Tutta la città ne parla” con "Radio Tutti' , progetto dedicato all'inclusione nella produzione e diffusione di programmi radiofonici di Radio San Marino

audio RADIO 3 RAI

Scopo della manifestazione romana, preludio del disability pride della prossima estate, era quello di mostrare il senso di esclusione che una persona costretta a muoversi su una carrozzina prova di fronte alle barriere architettoniche. Il collegamento con Irol. che insieme ad Anna Gaspari e Paolino Zanetti conduce il progetto pilota su Radio San Marino, ha dato spazio alle storie Luigi, Eleonora, Federico, Elia, Stefania e Sara, voci della diversità e simboli d'inclusione, ormai a loro agio in sala di registrazione, come provetti speaker, protagonisti di un format in onda con un appuntamento al mese su radio San Marino e in podcast sul portale di San Marino RTV.



Nel video uno stralcio del collegamento