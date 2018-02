Scuole chiuse e la Banca accoglie i figli dei dipendenti

La notizia arriva dal profilo Facebook di Banca di San Marino ed è rivolta ai clienti: "A causa della chiusura delle scuole per neve, sarà consentito al personale farsi accompagnare dai figli al lavoro", informa Bsm, certa che gli utenti, con i quali si scusa comunque per il disagio, capiranno questa decisione. Perché in fondo "il rumore e la gioia dei bambini - scrive - porteranno solo più colore e allegria in giornate così difficili per tutti".