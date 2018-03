Un ponte di luce tra Europa e Cina

Si sono illuminati con i colori della bandiera cinese Palazzo Pubblico e la Statua della Libertà, in occasione della cerimonia delle lanterne in Cina, simbolo di speranza e buona fortuna per l’anno che viene.

Rosso e giallo fino a domenica anche il Portale di Dogana.

Il momento è stato ricordato anche nella testata internazionale E Turbo News.

Hanno presenziato alla breve cerimonia di accensione delle luci i Segretari di Stato al Turismo Augusto Michelotti e alla Cultura Marco Podeschi e sono intervenuti anche il Direttore cinese dell'Istituto Confucio San Marino, il Presidente dell’Associazione San Marino-Cina, Gianfranco Terenzi e il diplomatico degli Affari Esteri Mauro Mariani.

L’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino emetterà una serie di francobolli dedicati all’anno del turismo cinese in Europa.



Silvia Sacchi