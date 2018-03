Lo Strego torna a "stregare"

Dopo l'esperienza di Amici, esce il suo ultimo album "Benemerito Artista del Popolo". Le parole chiave sono: follia, disprezzo e disagio.

Di giorno era un impiegato presso un mobilificio, mentre di notte si trasformava in un artista, cantando nei locali i suoi brani “macabro-circensi”.

Lui è Lo Strego, al secolo Nicolas Burioni, il 28enne sammarinese, che lo scorso anno riuscì ad accedere al serale di Amici 16 nella squadra di Morgan.

E dopo l'esperienza nel talent di Maria De Filippi, non dedica più solo il tempo libero alla musica. Ora scrive, canta e realizza CD.

Astronauta, alchimista, pagliaccio, popstar e deejay i protagonisti del suo nuovo lavoro.

Ogni traccia, una professione. Alcune, come quella dell'impiegato, forse proprio perchè vissuta, vengono trattate con ironia e sarcasmo.

Si è autodichiarato "Benemerito Artista del Popolo", proprio come si intitola il suo ultimo album, che all'interno contiene anche una cover firmata Bruno Lauzi.

Passa giornate intere a pensare e i suoi pensieri vengono poi tradotti in canzoni.

"Unisce l'esuberanza e la teatralità dell'arte barocca a storie di vita contemporanee raccontate attraverso l'utilizzo di personaggi come stereotipi di attitudini e contraddizioni del ventunesimo secolo" dice della sua musica.



Nel video l'intervista a Lo Strego



Silvia Sacchi