3 marzo 1977: il Festival di Sanremo va in onda a colori

Il 3 marzo 1977 per la prima volta il Festival della Canzone Italiana venne trasmesso interamente a colori. Un’altra novità caratterizzò questa edizione. Dopo 26 anni nella storica sede del Casinò, il Festival di Sanremo dovette traslocare per lavori di ristrutturazione dell'edificio, e quindi nel 1977 fu scelto il teatro Ariston, che divenne la nuova sede del Festival -fatta eccezione per l'edizione del 1990, che si tenne al Palafiori.

La ventisettesima edizione, che si tenne dal 3 al 5 marzo 1977, fu presentata da Mike Bongiorno e Maria Giovanna Elmi.

Per la prima volta nei primi tre posti figurarono tre gruppi: a riportare la vittoria furono gli Homo Sapiens con Bella da morire davanti ai Collage, secondi con Tu mi rubi l'anima e ai Santo California, sul terzo gradino del podio con Monica.