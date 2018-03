Addio a Dorfles, 107 anni, oggi la camera ardente. Se ne va anche Carlo Ripa di Meana e due mesi dalla moglie

Il mondo dell'arte piange Gillo Dorfles, teorico e critico d'arte attivo anche come artista, morto ieri nella sua casa a Milano. Nato a Trieste nel 1910, Dorfles avrebbe compiuto 108 anni ad aprile. Mattarella lo ricorda, 'l'Italia lo annovera tra gli illustri'.



Il funerale si svolgerà lunedì a Lajatico, in provincia di Pisa. Sempre lunedì alle 10 in piazzale Lavater a Milano dove viveva si terrà un momento di ringraziamento. La camera ardente, invece, sarà aperta questa mattina dalle 8,30 alle 18 alle onoranze funebri Nebuloni di Cormano, alle porte di Milano



Morto all'età di 89 anni in un ospedale romano Carlo Ripa di Meana. A darne notizia è il figlio Andrea in una telefonata all'ANSA: "A meno di due mesi dalla scomparsa dell'adorata moglie Marina, si è spento nel pomeriggio".