Esc 2018: questa sera la finale del Talent della San Marino Rtv

Questa sera alle 21,00 da Bratislava, in diretta sulla San Marino Rtv, la finale del "Lisbon calling Talent Show", il talent della San Marino RTV ideato per scegliere il cantante che rappresenterà la Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2018. 11 semifinalisti in gara tra cui il sammarinese Irol, con il maltempo che ha in parte condizionato l'arrivo dei giudici, tanto che Neon Hitch sarà sostituita da John Kennedy O'Connor. Nonostante i voli cancellati e i treni in ritado, è regolarmente presente il capo delegazione sammarinese Alessandro Capicchioni. Tra le curiosità, questa sera una delle finaliste indosserà un abito di cristalli swarovski. Stando a indiscrezioni i brani più gettonati dal pubblico sono quelli di Jenifer Brening, Jessika, Sara de Blue e Sebastian Schmidt