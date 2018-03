Esc 2018: vince Jessika featuring Jennifer con 'Who we are'

Sarà Jessika (featuring Jennifer) a rappresentare San Marino all'Eurovision Song contest di Lisbona. Con il brano "Who we are".

La bella maltese era una delle favorite alla vigilia e ha sbaragliato la concorrenza degli altri 10 finalisti. Tra cui il sammarinese Irol. Al termine della finale del talent, trasmessa dalla San Marino Rtv da Bratislava.