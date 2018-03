La TV come non l'avete mai vista

Sono ripartiti, dopo l'interruzione delle scuole causa neve, i laboratori delle medie della Repubblica.

Tra i 38 corsi c'è anche "La tv come non l'avete mai vista", un laboratorio audiovisivo per far conoscere loro le tecniche di riprese e montaggio, in collaborazione con RTV.

Hanno visitato lo studio del telegiornale, dei programmi e sono state spiegate loro le differenze e le peculiarità. Si sono addentrati, grazie al Responsabile del settore produzione Danilo Berardi anche nel linguaggio della fotografia con l'utilizzo delle varie tipologia di proiettori per creare i vari effetti di luce. Ma anche tutto il dietro le quinte, quindi la regia virtuale, scoprendo anche il ruolo del video maker e del tecnico del suono.

Lunedì e martedì i 18 ragazzi che hanno scelto il laboratorio continueranno l'esperienza e avranno la possibilità di montare video, grazie all'aiuto del giornalista di RTV Antonio Prenna e l'operatore di ripresa Piero Margotti.



Nel video l'intervista ai ragazzi



Silvia Sacchi