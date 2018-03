Ucraina nella morsa del gelo e alle prese con la "crisi del gas"

La corrispondenza di Viktoria Polishchuk

Come nella maggior parte dei paesi europei, condizioni meteorologiche difficili in Ucraina durante una settimana interessata da un vasto vortice di bassa pressione: la temperatura di notte segna – 20 gradi, -10 nel pomeriggio; bufere di neve, ghiaccio sulle strade, manto nevoso in costante aumento. C'è stata una interruzione di corrente elettrica in 63 abitati. Il traffico sulle strade è congestionato. Ma l'ingresso dei camion a Kiev è stato temporaneamente limitato. Gli aeroporti funzionano ancora regolarmente.



Contemporaneamente la Russia ha rifiutato di fornire gas all'Ucraina. È successo l'ultimo giorno d'inverno, subito dopo l'annuncio della decisione da parte del Tribunale Arbitrale di Stoccolma, che ha obbligato Gazprom ad abbassare il prezzo del carburante e a pagare a Naftogaz 4,5 miliardi di dollari per mancanza di gas di transito. Dopo questi sviluppi, il contratto è diventato svantaggioso per la Russia. Gazprom ha rifiutato di fornire gas, senza però poter recedere dal contratto per conto proprio. Hanno spiegato che il transito non si fermerà nell'immediato o almeno finché non presenteranno ricorso a Stoccolma. Il giorno critico del blocco del gas per l'Ucraina è stato venerdì 2 marzo. Le autorità e Naftogaz hanno esortato gli ucraini a risparmiare gas per alcuni giorni, passando a combustibili alternativi. Chiusi asili, scuole e università. Portando ad un calo dei consumi del 14 percento. Oggi Naftogaz riferisce al Presidente di aver già iniziato a estrarre gas dall'Europa, in particolare dalla Polonia, Slovacchia e Ungheria. Secondo le previsioni, un leggero rialzo delle temperature si avvertirà già martedì.