Scuole Superiori: gli studenti delle III Medie tornano a "preferire" quelle sammarinesi

Gli istituti in territorio tornano ad essere maggiormente gettonati, dagli studenti delle classi terze delle Medie di Fonte dell'Ovo e Serravalle

Una decisione cruciale, per gli alunni delle medie del Titano, quella del prosieguo del cammino scolastico. Che inizia dalla scelta tra un istituto sammarinese e uno di quelli fuori territorio. Stando agli ultimi dati, si registra un'inversione di tendenza rispetto al recente passato. Se nell'anno scolastico 2017/2018 gli iscritti a scuole oltreconfine erano stati 164 - contro i 148 che avevano optato per rimanere in Repubblica -; quest'anno il rapporto si è ribaltato: in 165 – infatti - hanno scelto gli istituti superiori sammarinesi; 155, invece, si recheranno altrove. In questo caso, la prima opzione – per gli studenti delle terze medie di Fonte dell'Ovo e Serravalle - sono i licei, con 90 iscrizioni. In 36, dal prossimo settembre si recheranno allora al “Giulio Cesare – Manara Valgimigli” di Rimini; 21 al “Serpieri” di Viserba, e così via. 27, in totale, coloro che hanno optato per gli Istituti d'Istruzione Superiore, con una netta predilezione per il “Tonino Guerra” di Novafeltria. Si è assistito invece ad un vero e proprio crollo di iscrizioni agli istituti tecnici fuori territorio. Lo scorso anno furono 42; 17, invece, nell'anno scolastico 2018/2019. Stabile, infine, il dato complessivo riguardante gli istituti professionali. In questo caso, il più gettonato, è il “Severo Savioli” di Riccione, che offre una formazione nel settore dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.