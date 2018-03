Selezione Esc 2018. I complimenti del Dg di Rtv

"Bellissima serata di tv e di musica che ha unito giovani artisti provenienti da tutto il mondo riuniti sotto la bandiera del Titano" dice il Dg Carlo Romeo. "Era da diversi anni che lavoravamo su un progetto che portasse a una selezione di livello internazionale e finalmente con il partenariato con la 1 in 360 ci siamo riusciti. A Lisbona sarà comunque durissima ma sappiamo che abbiamo fatto e stiamo facendo il meglio. Grazie dunque a Mathias Strasser e a tutto il suo staff per la professionalità, l'impegno e l'amicizia dimostrate e al nostro capodelegazione Alessandro Capicchioni che é ormai suo malgrado uno dei "vecchi" dell'Eurosong per numero di edizioni, ben nove.

Un abbraccio da parte di tutti noi a Irol che ha dimostrato il suo carattere e la sua qualità di artista in un contesto difficile. É stato bravissimo.

In bocca al lupo invece a Jessika, bravissima anche lei e anche lei proveniente da un Piccolo Stato amico con la cui Radiotelevisione Rtv ha peraltro firmato un accordo di collaborazione tre anni fa. Incrociamo le dita per Lisbona, siamo sicuri che sia lei che Jennifer, in featuring nel pezzo, sapranno rappresentare degnamente la Radiotelevisione di Stato e la bandiera di San Marino nel concorso musicale più bello del mondo”.



cr