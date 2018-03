Trump: "Non escludo di parlare presto con Kim"

Donald Trump non esclude che presto possa parlare al telefono col leader del regime di Pyongyang Kim Jong-un. Il presidente americano lo ha detto parlando alla tradizionale cena con i giornalisti del Gridiron Club di Washington. "Al momento stiamo parlando, e un paio di giorni fa hanno chiamato - ha affermato - e io ho detto che anche io vorrei, ma debbono prima denuclearizzarsi'. In precedenza, in un incontro con i finanziatori repubblicani, il presidente americano ha elogiato il leader cinese: 'E' un grande - ha detto il tycoon - ora Xi è presidente a vita. E' stato capace di farlo, forse un giorno - ha aggiunto - anche noi ci daremo questa possibilità'.