5 marzo 1876: esce il primo numero del Corriere della Sera

Alle 21 del 5 marzo 1876, esce il primo numero del quotidiano milanese “Il Corriere della Sera”, fondato da Eugenio Torelli Vollier. Il lancio avviene la prima domenica di Quaresima, giorno in cui tradizionalmente gli altri quotidiani milanesi non uscivano. Il ricavato del primo numero viene devoluto interamente in beneficienza. La redazione del giornale è composta da 3 redattori e ha sede nella storica Galleria Vittorio Emanuele. Il quotidiano riporta la data 5-6 marzo perché esce il pomeriggio con edizione unica, cioè valida per il pomeriggio del primo giorno e la mattina del secondo giorno. Il formato era 56x40 cm, la sede del giornale era in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e veniva stampato in una tipografia sotterranea in via Marino, adiacente alla Galleria.